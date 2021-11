Lubelski pion PZ PK przejął blisko ćwierć tony haszyszu o wartości ponad 12 mln zł

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk oraz usiłowania wywozu z terytorium Polski na Białoruś znacznych ilości haszyszu kwalifikowane z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora wobec podejrzanych został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Funkcjonariusze Straży Granicznej w miejscowości Zbuczyn w pow. siedleckim, przy trasie E30 zatrzymali do kontroli ciężarówkę. W wyniku przeszukania pojazdu przeprowadzonego z udziałem psa wyszkolonego do wykrywania narkotyków, w naczepie ujawniono 14 toreb sportowych zawierających owalne kostki substancji żywicznej koloru brunatnego. Przeprowadzona analiza kryminalistyczna wykazała, że jest to wysokiej jakości haszysz. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to ponad 12 milionów złotych.