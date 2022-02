Lubelscy śledczy ds. PZ i Korupcji przejmą śledztwo ws. zorganizowanej grupy przestępczej naruszającej polską granicę

Zorganizowany nielegalny przerzut imigrantów przez granicę

Postępowanie wszczęto w związku z ujawnionymi we wrześniu 2021 r. przypadkami nielegalnego przekraczania granicy Polski przez obywateli Syrii, którzy w złożonych wyjaśnieniach opisali proceder związany z organizowaniem przez jordańskie biura podróży tzw. „wycieczek turystycznych” na Białoruś. Jedynym ich celem było nielegalne przedostanie się poprzez terytorium Polski do krajów Europy Zachodniej, w tym głównie Niemiec. Wymienieni opisali także okoliczności dotyczące organizacji tego procederu już na terytorium Białorusi, w tym zaangażowania w niego zarówno obywateli białoruskich, jak i osób pełniących funkcje publiczne w tym kraju. W ramach procederu funkcjonariusze służb białoruskich mieli organizować transport drogą lotniczą imigrantów na terytorium Białorusi zapewniając im wizy turystyczne i przelot. Tam zabezpieczali ich pobyt, w tym nocleg i wyżywienie. Następnie transportowali imigrantów do granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w celu jej przekroczenia w miejscu wskazanym przez żołnierzy białoruskich.