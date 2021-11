„Łowca nastolatek” wkrótce może wyjść na wolność. Jego ofiary przerażone: On zna nasze adresy!

Krystian W. wkrótce kończy odsiadywać wyrok za gwałt na 16-latce z domu dziecka. Jest on jednak oskarżony w innym procesie o przestępstwa seksualne na kolejnych 33 dziewczętach. Wiele wskazuje jednak na to, że „Łowca nastolatek” na wyrok w swojej sprawie będzie oczekiwał na wolności. O to, aby do tego nie doszło, zabiegają śledczy. Decyzję o ewentualnym skierowaniu do sądu apelacyjnego wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie mężczyzny podejmie już w środę Sąd Rejonowy w Wejherowie. Jeśli tak się nie stanie, „Krystek” 21 listopada wyjdzie na wolność.