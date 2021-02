Love Island Polska. Kiedy sezon 3? Uczestnicy. Gdzie nagrywane jest Love Island Wyspa Miłości?

Krakowska restauracja na czele pozwu gastronomii o miliard złotych od Skarbu Państwa. Rząd zamknął firmy i nie naprawia szkód [AKTUALIZACJA]

Szykuje się rekordowy w dziejach pozew zbiorowy przeciwko państwu. Może chodzić o ponad miliard złotych. W imieniu zdruzgotanej przez pandemię i rządowe ograniczenia polskiej gastronomii przygotowuje go doświadczona warszawska Kancelaria Adwokacko - Radcowska Dubois i Wspólnicy. Liderką grupy pozywającej Skarb Państwa została Dorota Rydygier, właścicielka serwującej dania kuchni francuskiej Restauracji Voila w Krakowie. Wszechstronnego wsparcia udziela powstała w zeszłym roku ogólnopolska Izbą Gospodarcza Gastronomii Polskiej (IGGP). Do pozwu ma się przyłączyć co najmniej… tysiąc firm, którym rząd zakazał działalności, a nie udzielił wsparcia w pandemii.