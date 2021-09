Łotwa. Atrakcje turystyczne, kulinarne i piwne. Zwiedzamy stolicę Łotwy Rygę oraz Inflanty Polskie (Łatgalia) w lato 2021 [FOTOGALERIA]

Największym miastem kraju i stolicą jest Ryga zamieszkana przez ok. 800 tys. osób. Cały kraj liczy tylko ok. dwa miliony osób. Fajni ludzie, bardzo ciekawe miejsca do zobaczenia, dużo zieleni i wiele historycznych śladów związanych z Polską - tak w kilku słowach można opisać naszych przyjaciół z Unii Europejskiej i NATO. Dla nas, Polaków, ważne jest to, że nie ma chyba miejsca w tym kraju, w którym nie byłoby polskich śladów od zamierzchłych czasów do teraźniejszości. I to przyciąga jak magnes.

Największe miasto Łotwy, Ryga, już w 1561 r. znalazła miejsce w historii Polski. Otóż w latach (1561-1621) znalazła się w obszarze Rzeczpospolitej. To było dawno, dawno temu. Ślady historii znajdziemy właśnie w stolicy choćby w House of Blackheads (Dom Czarnogłowych). To piękny odrestaurowany budynek zbudowany w 1334 r. jako miejsce spotkań i bankietów organizowanych przez różne organizacje publiczne w Rydze. Budynek został zniszczony przez bomby w czasie II wojny światowej, został całkowicie odbudowany w 1999 roku. Znajduje się w centrum starej części stolicy Łotwy skąd można odbywać wiele pieszych wycieczek po mieście.

Bogata fasada Domu Czarnogłowych prezentująca różne style architektoniczne i trendy artystyczne z różnych epok, zaprasza do odwiedzenia tego miejsca. Na zwiedzających czeka wycieczka do przeszłości wśród dzieł rzemieślników, konserwatorów zabytków czyli kryształowe żyrandole, malowany sufit sali konferencyjnej, dokładne repliki XIX-wiecznych krzeseł i sof, zestawy broni i zbroi, portrety szlachty w złoconych ramach, witraże z barwną ornamentyką.