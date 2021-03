Lotnisko Warszawa/Modlin otwiera punkt wymazowy COVID-19. Wymazy pobierane będą w poniedziałki i piątki przed lotami do Eindhoven

W poniedziałek, 1 marca 2021 r., ruszył punkt wymazowy COVID-19 Synevo dla pasażerów Lotniska Warszawa/Modlin. Na razie punkt jest czynny przed wylotami do Królestwa Niderlandów, które wymaga od pasażerów przedstawienia przewoźnikowi negatywnego wyniku testu.

W punkcie pobierany jest materiał do badań antygenowych oraz badań metodą RT-PCR w kierunku COVID-19. Punkt Wymazowy zlokalizowany jest na Parkingu 1 przed wejściem do terminalu odloty.

O czym trzeba pamiętać przed pobraniem:

należy być 3h po ostatnim posiłku

nie należy myć zębów

nie należy stosować płynów do płukania jamy ustnej

nie należy żuć gumy ani stosować żadnych tabletek na gardło

Wymazy pobierane będą w poniedziałki i piątki od północy do godz. 5:00 przed lotami do Eindhoven. Wszyscy podróżni udający się do Królestwa Niderlandów są zobowiązani do przedstawienia przewoźnikowi negatywnego wyniku testu antygenowego na COVID-19 wykonanego do 4h przed odlotem. Cena testu antygenowego wynosi 180 zł, natomiast testu wykonywanego metodą RT-PCR 450 zł.