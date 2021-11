Loteria szczepionkowa. Rozdano nagrody warte 22 miliony złotych

Totalizator Sportowy zorganizował Loterię Narodowego Programu Szczepień, by dodatkowo zachęcić Polaków do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Loteria trwała od 1 lipca do 30 września 2021 r.; finałowe losowanie odbyło się 6 października, w trakcie którego wylosowano dwie nagrody główne po 1 000 000 zł każda, a także dwa samochody Toyota C-HR. Tego dnia odbyły się także ostatnie losowania nagród miesięcznych i tygodniowych.