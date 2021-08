Loteria szczepionkowa. Dzisiaj pierwsze miesięczne losowanie. Można wygrać dwa samochody Toyota Corolla oraz dwa razy po 100 tys. zł

W środę po raz pierwszy zostanie wylosowana miesięczna loteria szczepionkowa. Do wygrania są dwa samochody Toyota Corolla oraz dwa razy po 100 tys. zł. Żeby mieć szansę na wygraną, do loterii należy na początku się zrejestrować. Wynika to z faktu, że nie są automatycznie zapisywani wszyscy zaszczepieni.

W środę odbędzie się także czwarte losowanie tygodniowe. Do wygrania będzie pięć nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. zł każda oraz 60 hulajnóg elektrycznych Segway.

Jak się zarejestrować?

Szczegóły dotyczące loterii, w tym terminy losowań oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej poświęconej Loterii Narodowego Programu Szczepień.

Totalizator Sportowy, który jest organizatorem loterii, informował w ubiegłym tygodniu, że w loterii szczepionkowej zarejestrowanych zostało ponad 3,2 mln osób.

Przypominając, w loterii szczepionkowej wziąć mogą udział osoby w pełni zaszczepione oraz pełnoletnie. Zapisać się można na trzy sposoby: przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), telefonicznie pod numerem 989 lub SMS-owo, wysyłając wiadomość o treści SzczepimySie na numer 880-333-333.