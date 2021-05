LOT zawiesił rejsy do Mińska oraz wyznaczył alternatywne trasy dla lotów odbywajacych się w przestrzeni powietrznej Białorusi

- PLL LOT zawiesił połączenia do Mińska i wyznaczył alternatywne trasy dla lotów odbywających się nad terytorium Białorusi - poinformował we wtorek PAP rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Moczulski wyjaśnił, że do tej pory w ciągu doby nad terytorium Białorusi przelatywało od trzech do pięciu samolotów polskiego przewoźnika, głównie podczas pokonywania trasy do Moskwy i do Chin.

UE zakazała korzystania białoruskim liniom lotniczym z europejskiego nieba, unijne samoloty nie polecą na Białoruś

Unia Europejska uzgodniła na w poniedziałek na szczycie w Brukseli nałożenie nowych sankcji wobec Białorusi po tym, jak reżim Łukaszenki przekierował samolot lecący z Aten do Wilna i zmusił go do lądowania w Mińsku.