Lot z przeszkodami, czyli podróż samolotem linii Wizz Air z warszawskiego Okęcia do Burgas.

Sezon wakacyjnych wyjazdów w pełni. Ruch, nerwowość nie niekoniecznie z winy pasażera. Wydawało się, że nie będzie problemów. A jednak…

Stanowisko linii lotniczej Wizz Air na warszawskim lotnisku Chopina. Przed otrzymaniem karty pokładowej na lot do Burgas pani z obsługi ma zastrzeżenia do wagi walizki jednego z pasaże-rów. Kładzie bagaż na wagę, wszystko jest OK. Może jest za duża myśli głośno i prosi, by sprawdzić rozmiary bagażu. Jej kolega skinął głową, znak ze wszystko jest w porządku, można zabrać walizkę na pokład.

To bardzo ważne, bo gdyby okazało się, że waga lub rozmiary bagażu przekraczają przepisy, pasażer nie dostałby kar-ty pokładowej i wtedy, albo nada walizkę do samolotu

( do czego miał prawo), albo nie leci.

Zadowolony idzie do rękawa. I tu niespodzianka. Młody pracownik odprawiający pasażerów patrzy na walizkę i od razu mówi: trzeba dopłacić za nadbagaż. Tłumaczenie pasażera: przecież pana koleżanka i kolega nie mieli zastrzeżeń, sprawdzili walizkę, wydali kartę pokładową, więc w czym problem, dlaczego mam płacić?