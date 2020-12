LOT wysłał Dreamlinery do Wielkiej Brytanii po podróżnych. Dworczyk: Wszyscy popełniamy błędy

W nocy z 21 na 22 grudnia wprowadzony został zakaz lotów do Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej w związku z rozprzestrzenianiem się tam nowego szczepu koronawirusa, oznaczonego jako VUI-202012/01.

Nowa odmiana wirusa ma cechy, których poprzednie nie posiadały: w szybkim tempie zastępuje inne wersje wirusa i posiada mutacje, które zwiększają zdolność wirusa do zakażania komórek.

Władze Litwy, Łotwy i Estonii wstrzymały w poniedziałek rano pasażerskie połączenia lotnicze z Wielką Brytanią. Zakaz będzie obowiązywał od 31 grudnia. Holandia, Belgia, Włochy i Austria już wprowadziły zakaz ruchu pasażerskiego z Wielką Brytanią.

Szef KPRM pytany w TVN24 w porannej "Rozmowie Piaseckiego", czy wprowadzenie zakazu lotów do Wielkiej Brytanii dopiero w nocy z poniedziałku na wtorek stwierdził, że "możemy prowadzić takie dywagacje, natomiast my ważyliśmy pewne racje". - To była wypadkowa różnych przesłanek, które ostatecznie spowodowały, że rząd podjął taką, a nie inną decyzję o ograniczeniu lotów wczoraj - tłumaczył.