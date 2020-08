Lot rannej krowy nad Alpami w Szwajcarii. Niecodzienna operacja pozwoliła ściągnąć zwierzę w niskie partie (VIDEO)

Około 1000 krów zostało sprowadzonych ze wzgórz na przełęczy Klausen w Szwajcarii podczas tzw. festiwalu „Bodenfahrt”, kiedy rolnicy przenoszą bydło z wyższych pastwisk z powrotem do niższych Alp.

Ambros Arnold, jeden z rolników transportujących stado, powiedział szwajcarskiemu portalowi Limmattaler Zeitung, że taka metoda transportu krów to skuteczny „skrót”, stosuje się go co jakiś czas.

Każdego roku stada krów sprowadza się z przełęczy Klausenpass w Szwajcarii. Wędrówka zwierząt z pastwisk położonych w wysokich partiach Alpach Szwajcarskich odbywa się w czasie organizowanego w Baden festiwalu "Badenfahrt".

Zdaniem specjalistów taki sposób transportu dla rannych zwierząt jest jedynym wyjście, choć dodają, iż jest to bardzo dla nich bardzo stresujące przeżycie.