LOT otrzyma pomoc od państwa w wysokości ok. 2,9 mld zł. Komisja Europejska daje zielone światło dla pomocy publicznej dla przewoźnika

Komisja Europejska zatwierdziła właśnie dwa polskie środki pomocy na łączną kwotę około 650 mln euro (około 2,9 mld zł), których celem jest wsparcie linii lotniczych LOT. Chodzi o pożyczkę subsydiowaną w wysokości 400 mln euro (około 1,8 mld zł) oraz zastrzyk kapitałowy w wysokości około 250 mln euro (około 1,1 mld zł).

Za szybką reakcję KE podziękował wicepremier Jarosław Gowin. - Podczas mojej ostatniej wizyty w Brukseli jednym z tematów rozmów z Margrethe Vestager była pomoc dla naszego narodowego przewoźnika. Dziękuję komisarz Vestager za szybkie i sprawne zatwierdzenie pomocy publicznej dla PLL LOT.

We wtorek szef KPRM Michał Dworczyk powiedział, że polską racją stanu jest to, by polski przewoźnik funkcjonował na naszym rynku. Wszystkie duże kraje europejskie, zresztą nie tylko, bo Stany Zjednoczone również, uruchomiły programy wspierające swoje linie lotnicze. Polska pomoc publiczna nie jest wyjątkowa na tym tle. Te słowa padły w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24.