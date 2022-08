Losowanie grup Ligi Mistrzów. Milik i Zieliński w grupie śmierci

Finalista Ligi Mistrzów Liverpool przetestuje Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego. O szczęściu w losowaniu może mówić Robert Lewandowski.

Diego Forlan i Kaka wylosowali całkiem ciekawe grupy Champions League. Wyśmienici niegdyś piłkarze nie byli jednak zbyt łaskawi dla Polaków z Napoli. Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik trafili do grupy śmierci - z PSG, Liverpoolem i Crveną Zvezdą Belgrad. „Zielu” w końcu pojawi się na Anfield Road. Latem 2016 r. menedżer The Reds Juergen Klopp mocno zabiegał o środkowego pomocnika reprezentacji Polski. Warto dodać, że ekipa z Belgradu do fazy grupowej dostała się, przechodząc wszystkie rundy eliminacji.

Robert Lewandowski miał dużo więcej szczęścia w losowaniu. „Lewy” wybierze się do Lizbony, Amsterdamu i Aten. Sentymentalny powrót zaliczy Cristiano Ronaldo. Portugalczyk z Juventusem zagra z Manchesterem United, w którym grał w latach 2003-2009. „CR7” otrzymał nagrodę za najpiękniejszego gola poprzedniego sezonu. Przewrotka Portugalczyka w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Juventusem (jeszcze w barwach Realu) zdystansowała konkurecję.