Los Angeles: proces Harvey'a Weinsteina, seksualnego drapieżcy. Grozi mu 140 lat więzienia

Harvey Weinstein, były producent filmowy, jedna z najbardziej wpływowych postaci w Hollywood siedząc na wózku

inwalidzkim powiedział sędziemu w Los Angeles, gdzie trafił z Nowego Jorku, iż jest niewinny stawianych mu zarzutów. Nie przyznał się do gwałtów i molestowanie seksualnego.

Ekstradycja 69-letniego producenta filmowego dokonana została na prośbę śledczych z Los Angeles. Weinstein przyleciał w asyście strażników prywatnym odrzutowcem z Nowego Jorku na rozprawę sądową w Los Angeles.

Ludzie, którzy go eskortowali, mówili, że cały czas używał chodzika. Postawiono mu w sumie jedenaście zarzutów

dokonywania gwałtów i napaści na tle seksualnym. Grozi mu za to kara do 140 lat więzienia. On sam powtarza, że jest niewinny.

Na salę sądową trafił na wózku inwalidzkim, był ubrany w pomarszczony brązowy więzienny strój. Był skuty kajdanami , miał też szpitalną opaskę. Powodzenia, panie Weinstein- powiedział sędzia przed wyznaczeniem kolejnej daty rozprawy byłego potentata filmowego, na co ten odpowiedział: Dziękuję bardzo.