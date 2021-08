Lorenz: Żadna ofiara, którą ponieśliśmy w Afganistanie, nie poszła na marne

Media na całym świecie co chwilę dostarczają opinii publicznej kolejne wiadomości na temat sytuacji w Afganistanie. Czy według Pana jakaś część tego przekazu, często pochodząca od służb różnych państw, osłabiła czujność Zachodu?

Patrząc na napływ informacji głównym przemyśleniem jest to związane z szybkością ofensywy talibów i upadkiem rządu. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z czynników utrudniających zbudowanie afgańskich sił bezpieczeństwa, które miały bronić państwa. Specjaliści wiedzieli, jak ciężkim zadaniem będzie utrzymanie struktur państwowych po wycofaniu się sił Stanów Zjednoczonych i członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale w rzeczywistości spełnił się najczarniejszy z możliwych scenariuszy. W jakimś stopniu było to zapewne spowodowane ukrywaniem prawdziwego obrazu sytuacji a częściowo także brakiem zdolności do jej dobrej oceny. Po zakończeniu misji stabilizacyjnej w 2014 r. siły USA i NATO nie były już obecne przy niemal każdym batalionie afgańskiej armii. Skoncentrowały się w dużych bazach i nie mogły już patrzeć Afgańczykom na ręce. To stworzyło dodatkowe możliwości korupcji i kreatywnej księgowości, co już wcześniej było ogromnym problemem. Politycy w USA byli natomiast zdeterminowani zakończyć misję, która nie miała już poparcia opinii publicznej, więc też nie chcieli słuchać ostrzeń przed czarnym scenariuszem.