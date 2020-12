Lordofon, czyli z kortu tenisowego do studio nagraniowego. "Chcemy być znani z tego, że muzycznie stać nas na wszystko”

Michał: Mieliśmy plan, aby przed wyjściem “Plasteliny” (“Plastelina - debiutanckie EP zespołu wydane w grudniu 2019 roku - przyp.red.) rzeczywiście zmienić nazwę. U wielu raperów nazwą jest po prostu ksywa, którą się do nich zwracano. My nie mieliśmy czegoś takiego.

“Koło” to wycieczka od indie rocka, po garażowo-punkowe, mocne granie. Zanim jednak porozmawiamy o debiutanckim albumie, powiedzcie wpierw gdzie i kiedy się to wszystko zaczęło.

Płytę “Koło” promują single “Grawitacja”, “Opener”, a także “Figaro”, do którego teledysk w reżyserii Julka Tałandziewicza nominowany był do tegorocznych nagród PL Music Video Awards w kategorii hip-hop. W wywiadzie rozmawiamy m.in. o drodze przebytej z garażu do wytwórni, w której debiutowali Taco Hemingway czy O.S.T.R., szufladkowaniu artystów przez branżę, zapętlaniu muzycznych styli w tytułowe “Koło”, a także o wydanej przed kilkoma dniami reedycji ich debiutanckiego EP “Plastelina”.

Michał: Poznaliśmy się na obozie tenisowym. Jesteśmy we dwójkę z Łomży i graliśmy w tym samym klubie tenisowym, który co roku organizował wyjazd na obóz. Potem parę razy spotkaliśmy się na paleniu shishy... (śmiech), a później zauważyliśmy, że słuchamy podobnej muzyki. Chcieliśmy grać w zespole. Ja nie potrafiłem grać na perkusji, więc stwierdziłem: „to ja usiądę na perkusji” i zaczęliśmy. To było ekscytujące, to było fajne zajęcie po prostu.

Próbuję to sobie jakoś poukładać na osi czasu, zatem po kolei - Lordofonem jesteście od dwóch lat. A co było wcześniej?

Maciej: Zespół założyliśmy już w 2010 roku. Na początku graliśmy covery indie rockowych kapel, np. Arctic Monkeys. Nasza muzyka z czasem ewoluowała, były grungowe eksperymenty, ale i punk rock. Inspirowały nas różne gatunki. Rapowa odsłona to kolejny etap naszej muzycznej ewolucji. Pamiętam, że gdy zaczynaliśmy grać to wydawało nam się, że jest to bardzo na poważnie. Z perspektywy czasu wiemy, że tak na poważnie gramy od jakiś trzech lat. Potrzebowaliśmy tego czasu, wszystkich doświadczeń, aby to, co robimy rzeczywiście było tym, co chcemy pokazać. Nie jesteśmy jednym z tych, którzy robią swój pierwszy kawałek i uważają, że jest świetny. Potrzebowaliśmy rozbiegówki.

Maciej: Mamy dwie takie rozmowy. Dzwoniła do nas dziewczyna i powiedziała, że wystalkowała nas na LinkedIn i pytała o warunki pracy w firmie, w której pracujemy we dwójkę. Dość szczegółowo dopytywała o to, czy spoko się nam tam pracuje i czy dają dużo wolnego.

Panowie, jak wygląda droga z garażu do Asfalt Records? Maciej: Zrobiliśmy “Plastelinę”, na którą poświęciliśmy ogrom czasu. Warto zaznaczyć, że nie mieliśmy wtedy poczucia, że musimy się z czymkolwiek spieszyć. Ostatecznie “Plastelina” była gotowa dopiero pół roku po ustalonym deadline’ie. Stwierdziliśmy wówczas, że skoro tyle było roboty, to wyślemy materiał w różne miejsca. Wysłaliśmy go też do Asfaltu. .

Maciej: Druga rozmowa to bardzo miły telefon. Zadzwonił do nas Pan po 30-tce, który stwierdził, że słucha z dziećmi Lordofonu i chwali nas za to, że jesteśmy jedynym dobrym rapem, w którym nie ma przekleństw.

Michał: Przede wszystkim mamy wrażenie, że bardzo dobrze się rozumiemy. Nie mamy poczucia, że musimy robić coś wbrew naszej woli, czyli wbrew temu, co czujemy. To dla nas najcenniejsze, a z tego co wiemy, nie jest to zasadą ani niczym popularnym w tej branży.

Michał: Chcieliśmy wziąć też trochę z naszych wcześniejszych doświadczeń i użyć tego jako narzędzia przy tworzeniu nowego materiału. Lordofon według nas ma swoje specyficzne brzmienie. Dążyliśmy do sytuacji, w której nasz słuchacz kojarzy nas z pewną jakością. To podejście to też z drugiej strony szansa dla nas - będziemy mieli zawsze miejsce na zrobienie czy to rapowego, czy garażowego, czy punkowego kawałka.

Czy podjęlibyście się zdefiniowania własnego stylu? Maciej: To jest najtrudniejsze pytanie jakie mogłeś zadać. Jak się następnym razem spotkamy, to mam nadzieje, że będziemy mogli odpowiedzieć łatwo, zwięźle, w jednym zdaniu.

Michał: Możemy robić różne rzeczy, a to i tak będzie spójne, bo wspólnym mianownikiem w tym materiale zawsze będzie to, że robi to Maciek i Michał.

Pytam, bo chciałbym wrócić do tematu szufladkowania...

Maciej: Obawiamy się go. Na razie robimy, co nam kichy podpowiadają... Głupio by było, gdybyśmy nie robili tego, co nam się podoba. Na przykład taki Young Igi. Do tej pory robił “tylko” trap… Nie ma w tym nic złego oczywiście, ale my zwyczajnie nie dalibyśmy rady. Umarlibyśmy z nudów.

Skoro już wywołałeś Young Igiego - utożsamiacie się ze środowiskiem hip-hop'owym?

Maciej: Na pewno nie jesteśmy na żadne środowiska zamknięci. Szczerze, to nie znamy nikogo osobiście, ale słuchamy polskiego rapu, wielu artystów bardzo, bardzo lubimy.

Widzicie na scenie jakichś kandydatów na gościnną zwrotkę u siebie?

Maciej: To jest trudna sprawa, bo w zasadzie pasują wszyscy jak i nikt. Takie podejście. Najfajniejsza współpraca byłaby tego typu, że z kimś się naprawdę znamy i ugadaliśmy się. Czujemy, wiemy, o co chodzi nam wzajemnie i po prostu razem próbujemy wymyślić coś specjalnego. Na razie możemy to powiedzieć - tylko lub aż - o współpracy między nami, wewnątrz Lordofonu.