Lordofon, czyli z kortu tenisowego do studia nagraniowego. "Chcemy się pozycjonować jako twórcy, którzy robią wszystko"

Lordofon to warszawska muzyczna formacja założona trzy lata temu przez Macieja Poredę (wokal) i Michała Jurka (producent). Prezentują oni oryginalną mieszankę rapu, szeroko pojętej muzyki miejskiej oraz gitarowej alternatywy. Inspiracje duetu rozciągają się od Nirvany poprzez Kendricka Lamara i artystów związanych z kolektywem Odd Future aż po współczesne odłamy rapu.

Jak twierdzą sami twórcy, na pierwszym projekcie pt. „Plastelina” chcieli zaprezentować przekrój przez wszystkie swoje muzyczne zainteresowania, pozostając przy tym spójnym artystycznie zespołem. Debiutancki album “Koło” promowany był wyjątkową akcją Lordophone, dzięki której słuchacze mogli zadzwonić bezpośrednio do zespołu i poznać twórców. Wydany przez wytwórnię Asfalt album jest powrotem do starszych stylów muzycznych wykorzystywanych przez twórców i zarazem efektem autorskiej rekonstrukcji brzmień sprzed doświadczeń z rapem. Artyści od razu zadebiutowali na 6. Miejscu listy sprzedaży OLiS oraz podbili listy przebojów na Spoitfy i Tidalu. W wywiadzie rozmawiamy m.in. o przebytej z garażu do Asfaltu drodze, szufladkowaniu artystów przez branżę oraz zapętlaniu styli muzycznych w tytułowe “Koło”. Pierwsze kroki w muzyce stawialiście w klimatach garażowych. Co to znaczy? Maciej: Zespół założyliśmy już w 2010 roku. Na początku graliśmy covery indie rockowych kapel, np. Arcitc Monkeys i podobnych. Nasza muzyka ewoluowała, były grungowe eksperymenty, ale i punk rock. Inspirowały nas różne gatunki. Rapowa odsłona to kolejny etap naszej muzycznej ewolucji.

Dobrze rozumiem, że zaczynaliście od grania w garażu?

Michał: Od indie rocka, później garaż, punk - gitary, perkusja, napieprzanie. To wszystko nawiązywało do tego, czego słuchaliśmy w tamtym momencie i to nas inspirowało, nie chcieliśmy się ograniczać. Maciej: My też zawsze byliśmy związani z modą w jakimś sensie. W 2010 roku grało się inną muzykę niż np. w 2015. Wasz zespół istnieje już dekadę. To oznacza już sporo doświadczeń, prawda?

Maciej: W takiej formie jak obecnie powstał 2-3 lata temu. Sama nazwa Lordofon już ma dłuższą historię, nie jakąś strasznie ciekawą...

Opowiedzcie!

Michał: Mieliśmy cały czas taki plan, że przed wyjściem Plasteliny musimy zmienić tę nazwę. Najgorzej, kiedy się siedzi we dwójkę i próbuje wymyślić coś fajniejszego. Maciek: U wielu raperów nazwa to jest po prostu ksywa, którą się do nich zwracano, a my nie mieliśmy czegoś takiego - my jesteśmy Michał i Maciek.

Michał: Stwierdziliśmy ostatecznie, że nazwa może nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Choć jesteśmy wielkimi fanami Arctic Monkeys, to jednak uważamy, że nazwa tej grupy jest po prostu średnia. Maciej: Jest beznadziejna, nie średnia... Michał: Arktyczne małpki... Stwierdziliśmy, że jeśli muzyka, którą tworzymy, będzie dobra i się obroni, to nikt nie będzie nas oceniał po nazwie Lordofon. Że jesteśmy jakimiś Lordami (śmiech). Tego członu nazwy nie za bardzo lubimy. Maciej: Może zmienimy kiedyś, np. przy następnej płycie. Próbuję to sobie jakoś poukładać na osi czasu i Lordofonem jesteście od dwóch lat, zatem wcześniejszy okres miał spory wpływ na Waszą twórczość? Maciej: Zawsze wydawało nam się, że gramy na poważnie, ale tak naprawdę to dopiero od trzech, dwóch lat zaczęło to poważnie brzmieć. Potrzebowaliśmy tych 8-7 lat doświadczeń, żeby to, co robimy rzeczywiście było dobre. Nie jesteśmy z tych naturszczyków, którzy robią pierwszy kawałek i jest super. Potrzebowaliśmy przysłowiowej “rozbiegówy”.

Michał: Tak. Trzy lata temu zaczęły powstawać pierwsze utwory, które nie trafiały do szuflady. Wcześniej tak właśnie było. Nie byliśmy z nich za bardzo zadowoleni. To też jest proces... Powiedzcie mi, skąd się w ogóle znacie? Michał: Poznaliśmy się na obozie tenisowym. Jesteśmy we dwójkę z Łomży i graliśmy w tym samym klubie tenisowym, który co roku organizował wyjazd na obóz. Potem parę razy spotkaliśmy się na paleniu shishy... (śmiech), a później zauważyliśmy, że słuchamy podobnej muzyki. Chcieliśmy grać w zespole. Ja nie potrafiłem grać na perkusji, więc stwierdziłem: „to ja usiądę na perkusji” i zaczęliśmy. To było ekscytujące, to było fajne zajęcie po prostu.

Maciej: U mnie na strychu stały gitary i zaczęliśmy po prostu grać. Proszę, jak to czasem niewiele potrzeba. Opowiedzcie więcej o niezwykłej akcji promocyjnej Lordophone, czyli 1,5 tys. rozmów telefonicznych w dwa dni, kiedy to słuchacze mogli Was po prostu poznać.

Maciej: W połowie pierwszego dnia to było jakieś 1200 telefonów... Ten numer telefonu wyświetlał się na jakimś billboardzie w Warszawie, prawda? Maciej: Tak, przy Rondzie Dmowskiego bodajże, nad Cepelią. Skąd pomysł na taką akcję promocyjną? Michał: Kamil (Kamil Kopetz, specjalista ds. promocji – red.) to wymyślił, to był jego pomysł, my tylko pomogliśmy, nagraliśmy kwestie do centralki telefonicznej i byliśmy sami zaskoczeni przyjęciem. To też był pomysł, który wpadł dosyć późno. Nie przypuszczaliśmy, że zainteresowanie będzie tak duże, ale byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Sporo pogadaliśmy, mamy teraz więcej szacunku do pracowników call center i rozumiemy, jak ciężka to jest praca. Odbieraliście telefony 24 godziny na dobę, jak to wyglądało? Maciej: Ja nawet dzisiaj dostałem telefon o 3 w nocy. Pojedynczy na szczęście, ale w dość nietypowych godzinach. Telefony odbieraliśmy od 9 rano do 1 w nocy.

Michał: Ale normalnym był telefon o 23, kiedy ktoś dzwonił i gadał z nami o naszym nowym materiale albo o singlach, które zostały udostępnione. Jakieś pamiętne telefony? Maciej: Mam takich dwa. Dzwoniła dziewczyna i powiedziała, że wystalkowała mnie i Michała na LinkedIn i pytała o warunki pracy w naszej firmie. I czy tam spoko, czy dają dużo wolnego? Michał: Ta rozmowa zmieniła się trochę w wywiad rekrutacyjny, w rozmowę o pracę w naszej firmie, w której obaj pracujemy.

Ale że w Lordofonie czy w Asfalcie? (śmiech) Maciej: Nie, nie. My jesteśmy jeszcze UX designerami. Teraz akurat chwila przerwy, bo muzyczne sprawy. Siedzimy nawet przy jednym biurku. Michał: To jeszcze nie jest moment, żeby w pełni profesjonalnie zająć się muzyką i odpuścić sobie standardowe zajęcia. Trzeba mieć na chleb i po prostu pracujemy jako UX designerzy.

Tak coś czułem, że jesteście związani z informatyką. Maciej: Ale my nie jesteśmy informatykami, bardziej designerami, ja to nic nie potrafię z informatyki. Michał: Ja jestem po studiach informatycznych, ale rzeczywiście nie jest to ściśle powiązane zajęcie. A drugi telefon, bo wspominałeś o dwóch? Maciej: Drugi telefon: pan po 30-tce, mówił, że słucha z dziećmi Lordofonu i chwalił, że to jedyny dobry rap, w którym nie ma przekleństw. Na Plastelinie chyba tylko w jednym kawałku uświadczymy przekleństwa... Maciej: Tak, w “Unabomberze”. Pamiętam, że zrobiło mi się wtedy bardzo miło, było też mnóstwo pozytywnych telefonów od ludzi, którzy nas słuchali gdzieś tam wcześniej i opowiadali, że tutaj dziewczyna ze mną zerwała i słuchali sobie “2012”. To jest w ogóle pierwszy kawałek, który zrobiliśmy pod debiut. Trzy lata przed wyjściem Plasteliny.

Panowie, jak wygląda droga z garażu do Asfaltu? Maciej: Zrobiliśmy Plastelinę, poświęciliśmy na nią Bóg wie, ile czasu? Nie rwało nam się, żeby to zrobić jak najszybciej. Ostatecznie Plastelina była gotowa dopiero pół roku po tym, gdy skończyliśmy robić materiał. Stwierdziliśmy, że skoro tyle było z tym roboty, to powysyłamy w różne miejsca. Wysłaliśmy do Asfaltu i 20 minut później przyszła odpowiedź od Tytusa: „Zaoraliście” i potem przez trzy godziny nic. Mówię “Co on? Kurde, może on żartował.”

Michał: Pamiętam, że wcześniej żartowaliśmy na ten temat: „Jakby się tak udało dostać do Asfaltu, to byłoby super, nie?”. I pamiętam, jak wtedy wracałem z nad morza pociągiem i Maciek wysłał mi screena z tą odpowiedzią od Tytusa. Jechałem w Kolejach Mazowieckich, pociąg był zapchany, nie było, gdzie usiąść. Jak zobaczyłem tę wiadomość to mi się turbo ciężko stało...

Maciej: Potem odpisał po tych kilku godzinach: „Jesteście z Warszawy? Musimy się spotkać”. I to była ta wiadomość! Michał: Ja wyszedłem z tego pociągu, wróciłem do domu i kupiłem sobie od razu czteropak i paczkę fajek. Maciek był wtedy w Maroku. Były emocje... Maciej: Ja byłem na masażu wtedy i wybiegłem z tej sali w szlafroku. Krzyczę, a te kobiety nie wiedziały, co się dzieje. Jak w Asfalcie Wam się funkcjonuje? Miło i przyjemnie? Michał: Bardzo dobrze się z nimi współpracuje. Kontakt jest świetny. To jest super, że oni kumają nas i nie ma czegoś takiego, żebyśmy musieli zrobić coś wbrew naszej woli lub wbrew temu, co czujemy. Maciej: Bardzo miło i przyjemnie. Zajebiści ludzie. Wiadomo, nie mieliśmy w ogóle pojęcia, czego się spodziewać, wydawało nam się, że to będzie taka, wiesz, firma, tak, jak pracowaliśmy do tej pory. A tutaj? Wiesz - świetne jest to, że o wszystkim można gadać. Zupełnie inny klimat.

Przy okazji premiery płyty wspominałeś, że: „Życie prawie wszystkich trendów w pewnym momencie zatacza koło. My z naszym materiałem próbujemy znaleźć się na styku tego zjawiska” - czy to nie oznacza też kręcenia się w kółko, zapętlania?

Maciej: Tak jest na pewno. Chodzi o to, że nie chcemy być tymi kolesiami, którzy będą na fali płynąć, my chcemy być tymi, którzy tę falę pomogą wywołać. Staraliśmy się szukać takich rzeczy, które jeszcze nie są prze... Przeorane? Maciej: Przeorane! (Śmiech) Michał: Chcieliśmy wziąć też trochę z naszych wcześniejszych doświadczeń i użyć tego jako narzędzia przy tworzeniu nowej płyty. Maciej: Tak, to jest dodatkowy sens tego, bo muzyka, którą graliśmy wcześniej po paru latach stała się „słuchalna”, a teraz powoli już można kombinować i liczyć na pozytywny odbiór, co nie było możliwe, powiedzmy, 5 lat temu.

Michał: Nie chcemy też uderzać w np. trapowy album. Jeżeli chodzi o trap to, zauważamy pewien przesyt rynku. Na pewno jest na to jeszcze dużo miejsca, sporo kreatywnych rozwiązań na jakiś fajny trapowy kawałek, ale stwierdziliśmy, że to jest czas na szukanie nowego. W taki sposób można o wiele fajniej tę swoją markę wypracować. Lordofon też ma swoje specyficzne brzmienie. Dążyliśmy do tego, by obojętnie, co zrobimy, Lordofon kojarzył się z jakością. I będziemy mieli zawsze miejsce na zrobienie czy to rapowego, czy garażowego, czy punkowego kawałka. Maciej: Chcemy się ogólnie pozycjonować jako twórcy, którzy robią wszystko. My się dobrze bawimy po prostu. I tak nam wychodzi, że bawimy się najlepiej, robiąc różne kombinacje. Michał: Jakbyśmy mieli zrobić kilka czy kilkanaście trapowych kawałów to byśmy po prostu stracili fun z tego. Prawdopodobnie byśmy umarli od razu.

A nie boicie się, że idąc kluczem tytułowego „Koła”, się zapętlicie?

Maciej: Boimy się, oczywiście. Ale na razie testujemy. Ta płyta... kojarzysz Becka? Taki indie rockowy koleś, który robił też płytę rockową i ostatecznie, jakby mnie ktoś spytał, jaką muzykę robi Beck… To nie da się tego opisać. Ja mam ten sam problem z Wami, nie potrafię Was zaszufladkować. Maciej: My też musimy powoli szukać tego punktu zaczepnego i myślę, że to się odbędzie w ramach kombinowania z różnymi gatunkami. Michał: Możemy robić różne rzeczy, a to i tak będzie spójne, bo wspólnym mianownikiem w tym materiale zawsze będzie to, że robi to Maciek i Michał. Chciałbym wrócić do tematu szufladkowania. Maciej: Obawiamy się go. Na razie robimy, co nam tam kichy podpowiadają. Tak naprawdę wiesz - nie da się tego przewidzieć. Głupio by było, gdybyśmy nie robili tego, co nam się podoba. Na przykład Young Igi robi sam trap to, może my też powinniśmy. Jak się okaże, że się nam to nie opłaca, to będziemy kombinować.

Skoro już wywołałeś Young Igiego to utożsamiacie się jakoś ze środowiskiem hip-hop'owym? Maciej: Na pewno nie jesteśmy zamknięci. Szczerze, to nie znamy nikogo osobiście, ale słuchamy polskiego rapu, wielu artystów bardzo, bardzo lubimy. Widzicie na scenie jakichś kandydatów na gościnną zwrotkę u siebie? Maciej: To jest trudna sprawa, bo w zasadzie wszyscy i nikt. Takie podejście. Najfajniejsza współpraca byłaby tego typu, że z kimś się naprawdę znamy i ugadaliśmy się, wiemy, o co chodzi nam wzajemnie i po prostu razem próbujemy wymyślić coś specjalnego na miarę dwóch artystów, ale to też jest trochę trudno ogarnąć, jak się najczęściej ogarnia takie rzeczy przez Instagrama.

Michał: Słuchając “Koła”, raczej trzeba by dopasować konkretny kawałek pod jakiś feat., bo nie z każdym kawałkiem, nawet na naszym longplay’u, da się zfeatować kogoś.

Czy podjęlibyście się zdefiniowania własnego stylu? Maciej: To jest najtrudniejsze pytanie jakie mogłeś zadać. Chcielibyśmy znać odpowiedz na nie. Jak się następnym razem spotkamy, to mam nadzieje, że będziemy mogli odpowiedzieć łatwo, zwięźle, w jednym zdaniu. Michał: Bo jedyną odpowiedzią na ten moment jest Lordofon, po prostu. Jakaś trasa koncertowa promująca album w przyszłości? Michał: Tak jak kiedyś nie przywiązywaliśmy uwagi do grania tych kawałków na żywo, tak od kilku dni robimy sobie próby. Maciej: Tak, ale raczej jest to bezcelowe. Nie myślicie o trasie? Maciej: Teraz nie ma opcji przez obecną sytuację. Michał: Natomiast generalnie myślimy o tym. Chcemy być po prostu gotowi, jak zejdą obostrzenia i wróci granie koncertów. Maciej: No tak, ale kiedy to będzie? Nie wiadomo... za rok, może za pół roku.

Pytanie społeczno-polityczne - co sądzicie o tej całej koronawirusowej sytuacji? Maciej: No nie wiem... ja mam już dość, ciężka sytuacja dla artystów, mieliśmy w planach parę koncertów, a tu wszystko strzeliło. Nie jesteśmy, potocznie mówiąc, foliarzami - to na pewno. Czego słuchacie na co dzień? Pytam ze względu na ten obecny szeroki wachlarz stylów.

Maciej: Zastanawiałem się nad odpowiedzą na to pytanie. Bo nie mamy swoich TOP 5 ulubionych artystów, do których wracamy. Ja przynajmniej nie mam. Ostatnio np. dużo słuchałem Kabaretu Starszych Panów... To też jest muzyka!

Maciej: I radia, tylko radio Plus, jestem oddanym słuchaczem, najlepsze radio! Czasem specjalnie dłużej jeździłem samochodem, żeby dłużej posłuchać. Maciej: Taką naszą topką, moją w zasadzie, bo nie będę mówił za Ciebie, (do Michała) to Arctic Monkeys. To był zespół, którego słuchaliśmy od początku i od niego zaczęliśmy granie coverów. Od tego zespołu zrozumieliśmy po prostu, o co chodzi w muzyce. Dla mnie Nirvana na pewno i Beatlesi. Słuchamy też Kendricka, MF Doom, Earl’a.

Michał: Ja mogę się pod tym podpisać. A polski rap? Michał: Pezet Maciej: Tak - świetna była ta nowa płyta Pezeta. Michał: Swego czasu sporo Taco słuchaliśmy. Maciej: Słychać to na Plastelinie. Maciej: Ja mam ten problem, że głos jest podobny. O to też chciałem zapytać - często słyszysz, że jest słyszalne to podobieństwo? Maciej: Wiesz co - rzadziej niż myśleliśmy, ale pojawiały się takie komentarze, my robiliśmy Plastelinę w takiej bajce ścisłej. Tylko my i nasi znajomi to słyszeli i nikt nie mówił, że to brzmi jak Taco. Tylko Tytus pewnego dnia powiedział - chłopaki jest jeden problem (śmiech). Ale rzeczywiście trochę tego Szcześniaka słychać na “Plastelinie”, ale mam nadzieje, że na “Kole” już mniej.

Widzę taki featuring u Was! Maciej: To byłoby dosyć ciekawe. Michał: Moglibyśmy zrobić taki kawałek, że zamiast Maćka rapowałby Taco nazwany jako Lordofon i nic nikomu byśmy nie powiedzieli (śmiech). Jak wyglądała praca nad “Kołem”? Maciej: Mamy na działce studio, takie amatorskie w miarę. A potem już w czasie lockdownu siedzieliśmy i robiliśmy materiał. Trzy kawałki są sprzed tego okresu izolacji, a pozostałe 9 już z lockdownu.

Pracowity okres. Michał: Takie tempo narzuciliśmy sobie, jak chyba nigdy. Ja wysyłałem podkłady, Maciek robił wokal. Mieliśmy taki folder z potencjalnymi rzeczami i on urósł do dosyć sporych rozmiarów, a następnie ograniczyliśmy go do 12 kawałków, które nagraliśmy i zrealizowaliśmy. Maciej: Nauczyliśmy się też przy okazji, jak pracować, robiliśmy zdalnie z dwóch mieszkań całą płytę. Gadaliśmy o tym cały czas na bieżąco. Jak już zdradziliśmy proces powstawania, to od razu mówię, że “Koło” to nie jest żaden koncept album i nie chcemy udawać, że tak jest, raczej to jest mocno mixtape’owe wszystko.

Michał: A “Koło” jest takim wspólnym mianownikiem tych kawałków. Panowie, jakie plany? Co po “Kole”? Nowy materiał czy wracacie do pracy UX designera? Maciej: Teraz, jak już się rozpędziliśmy, to nie będziemy się zatrzymywać. Michał: Mieliśmy teraz chwile przerwy po “Kole”, było sporo tematów związanych z samą promocją albumu. Łącząc to z pracą codzienną, ciężko było się skupić na nowym materiale. Maciej: Który to będzie raczej czymś innym niż “Koło”. Wspominacie jakieś kawałki jako szczególnie były trudne to wyprodukowania?

Michał: Były dwa takie kawałki. “Figaro” - mieliśmy taki założenie, że cały numer będzie na basie, na 808. No i było kilka nieudanych prób. Ostatecznie wyszedłem z tym bitem, który słychać już teraz, na zwrotkach jest ten sam bas, na refrenach wrzuciliśmy perkusje i to był taki problematyczny kawałek, bo nie wiedziałem, jak go podejść, jak zbudować coś ciekawego na samym basie. Drugim kawałkiem dość problematycznym było “Zoo”. Kawałek w klimatach oldschoolowych, w którym każdy wers nawiązuje do zwierząt, ciężko było mi go wyczuć.

Maciej: To też tak było, że to był mój pomysł, a jak wiadomo, rozmawiać o muzyce jakoś skutecznie się nie da i próbowaliśmy różnych bitów i opcji. Michał: To, co różni “Plastelinę” od “Koła” to fakt, że na “Kole” pracowaliśmy częściej razem przy tej muzyce, bo np. “Opener” to kawałek, który wspólnie wyprodukowaliśmy tak samo jak “2225” - też go razem zrobiliśmy. Maciej: To też wynikało z tego, że w tych starych zespołach byłem gitarzystą i jak gdzieś tam w bicie pojawia się gitara, to raczej ja się za to zabierałem. Michał: Chcemy ostatecznie dojść do takiego poziomu, żebyśmy przy bitach czy gitarach pracowali razem, żeby aranżacja i kompozycja tych kawałków jak najlepiej się zgrywała z Maćka wokalem. Maciej: Aranżacje to jest kwestia, nad która pracowaliśmy wspólnie pierwszy raz.

Wasze faworyty z tej płyty? Maciej i Michał zgodnie: “Houdini”! Dlaczego wszyscy powinni teraz pójść do sklepu i kupić płytę “Koło”? Maciej: Dlatego, że nic podobnego nie znajdziecie na żadnej innej płycie wydanej w 2020 roku typu Hip-hop. Michał: To jest prawda o tej płycie. Mam nadzieję, że na takim samym poziomie, jak jest zróżnicowana, to będzie tak samo dobra. Rozmowę przeprowadzono w październiku w warszawskim Asfalt Shopie.

Jak będą wyglądały święta gwiazd?