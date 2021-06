Lord Kruszwil - akt oskarżenia przeciwko youtuberowi

Chodzi o wydarzenie, które miało miejsce w styczniu 2020 r. Według świadków Marek K. zachowywał się agresywnie w stosunku do ekspedientek sklepu, które nie zgodziły się na nagrywanie filmików na terenie sklepu. Na jego zachowanie zareagował 66-letni Edward N.

Mec. Krzysztof Tumielewicz, który reprezentuje w sądzie rodzinę zmarłego mężczyzny, w rozmowie z Onetem mówi:

W efekcie został uderzony pięścią w twarz, upadł na ziemię, uderzył głową i stracił przytomność. Został poturbowany, bo przez ponad dwa miesiące lekarz nie dopuścił go do pracy po tym zdarzeniu. Moje oburzenie wywołało to, że ten młody człowiek w miejscu publicznym bez żadnego powodu podszedł i uderzył prawie 70-letniego człowieka

Sytuacja miała miejsce początkiem stycznia 2020 r. Kiedy Pan Edward 7 stycznia chciał wrócić do pracy, jego przełożony nie wyraził na to zgody i skierował go na badania lekarskie. Jego zwolnienie przedłużane było aż do 9 marca. Dwa miesiące później mężczyzna zmarł.