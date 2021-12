Londyn: Zdolność dawki wzmacniającej Pfizera do ochrony przed Omikronem słabnie w ciągu kilku tygodni

Najnowsze brytyjskie dane wskazują, że skuteczność dawek przypominających szczepionki Pfizera w zapobieganiu zakażeniem wariantem Omikron znacznie spada w ciągu 10 tygodni od otrzymania szczepionki. Ale pokazało również, że ochrona zapewniana przez takie dawki Moderna pozostają stosunkowo silne przez dłuższy czas.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) przeanalizowała 70 tys. przypadków zakażeń Omikronem w tym kraju. Oceniono, że szczepionki Pfizer i Moderny były w około 70 procentach skuteczne w zapobieganiu objawowej chorobie 2-4 tygodnie po otrzymaniu trzeciej dawki (spadek z ok. 90% skuteczności w stosunku do poprzednio dominującego wariantu Delta).

W przypadku dawek wzmacniających Pfizera spadło to do 45% po 10 tygodniach, ale skuteczność takich dawek Moderny utrzymywała się na poziomie ok. 70% przez co najmniej 9 tygodni. Reagując na te wyniki, Jenny Harries, szefowa UKHSA, powiedziała, że dawki wzmacniające są nadal bardzo ważne i pomagają zapobiegać ciężkim przypadkom i zgonom.