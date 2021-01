Londyn: umowa o pracę z zaświadczeniem o szczepieniu przeciw COVID-19. Opornych nie będę zwalniał, mówi właściciel

Dłuższe urlopy wypoczynkowe, podwyżki co roku i obowiązkowe wolne niedziele dla pracujących cały tydzień? Lista postulatów związkowców

Wydłużenie urlopów wypoczynkowych nawet do 35 dni, dwie niedziele obowiązkowo wolne dla tych, którzy pracują przez cały tydzień - to tylko dwie z 21 postulatów zgłoszonych przez OPZZ w czasie prac nad umową społeczną. Czy będziemy wypoczywać dłużej i zamiast obecnych 26 dni będziemy mogli wziąć urlop wypoczynkowy nawet na okres 35 dni w ciągu roku? Co ważne dłuższe urlopy nie mają być powiązane ze stażem pracy.