Londyn: Twórca portalu WikiLeaks Julian Assange dostał udaru, grozi mu ekstradycja do USA

Założyciel portalu WikiLeaks Julian Assange dostał udaru w więzieniu - twierdzą jego bliscy.

50-latek przebywa w zakładzie karnym Belmarsh o zaostrzonym rygorze i walczy o uniknięcie ekstradycji z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych. Prawa powieka Assange opada, ma problemy z pamięcią i oznaki uszkodzeń neurologicznych po mini-udarze.

Udar miał miejsce w czasie jego stawiennictwa w Sądzie Najwyższym za pośrednictwem łącz wideo w październiku.

Jego narzeczona Stella Moris mówi, że zmaga się on ze stresem związanym z ekstradycją do USA i przyjmuje teraz specjalne leki. Niekończące się sprawy sądowe są dla niego niezwykle stresujące - dodała.

Assange może zostać poddany ekstradycji do Ameryki, aby stanąć wobec zarzutów o szpiegostwo po tym, jak rząd USA wygrał starania o uchylenie orzeczenia Sądu Najwyższego. Jego prawnicy twierdzili wcześniej, że jest wysokie ryzyko popełnienia przez niego samobójstwa i jest zbyt chory, aby wysłać go na proces do USA.