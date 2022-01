Londyn: Rosja chce zainstalować w Kijowie posłusznego przywódcę

„Dezinformacja rozpowszechniana przez brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych to kolejny dowód, że to właśnie NATO, na czele którego stoją Anglosasi, eskaluje napięcia wokół Ukrainy” - to fragment komunikatu MSZ Rosji opublikowany w nocy z soboty na niedzielę. W ten sposób Moskwa zareagowała na podaną kilka godzin wcześniej przez brytyjski resort spraw zagranicznych informację, iż Londyn jest w posiadaniu informacji wskazujących, że rząd rosyjski chce zainstalować w Kijowie prorosyjskiego przywódcę.

Jako potencjalny kandydat brany ma być pod uwagę były ukraiński deputowany Jewhen Murajew z nieistniejącej już Partii Regionów Ukrainy. To prorosyjskie ugrupowanie rządziło do 2014 roku. Wywodził się z niego prezydent Wiktor Janukowycz. Wielu jego wysokich rangą działaczy przebywa obecnie na emigracji w Rosji.