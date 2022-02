Londyn: Platynowy Jubileusz Elżbiety II. Uroczystości 70-lecia na tronie dopiero latem

Królowa Elżbieta II zostanie w niedzielę pierwszym brytyjskim monarchą rządzącym od 70 lat. To początek jej platynowego jubileuszu.

Ale przełomowej dacie w ten weekend nie będą towarzyszyć fanfary. Jej rekordowe rządy jako głowy państwa rozpoczęły się, gdy miała 25 lat i wraz z mężem, księciem Filipem, byli w Kenii.

23 stycznia królowa poleciała helikopterem do swojej posiadłości Sandringham we wschodniej Anglii. Była to również ulubiona rezydencja jej dziadka, króla Jerzego V, który tam zmarł, oraz jej prababki, królowej Aleksandry. W niedzielę nie pojawi się jednak publicznie, podobnie jak to było w poprzednich latach. Ale na początek czerwca zaplanowano cztery dni uroczystości, w tym defiladę wojskową i koncert muzyczny, imprezy uliczne, piknik i „Konkurs Platynowego Puddingu”. Wybito też z tej okazji pamiątkowe monety.

Po śmierci Filipa w kwietniu ubiegłego roku królowa powróciła do publicznych i oficjalnych obowiązków, gościła między innymi światowych przywódców na szczycie G7 w Kornwalii. Za radą lekarzy została jednak zmuszona zwolnić tempo, po tym, jak niespodziewanie trafiła do szpitala w październiku ubiegłego roku. Od tego czasu przebywała głównie w Windsorze i kilkakrotnie występowała publicznie.