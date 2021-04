Londyn: Pierwsze urodziny królowej Elżbiety II bez ukochanego męża księcia Filipa. Harry jest już w Kalifornii

Już wiadomo, że osobiście nie złoży królowej urodzinowych życzeń książę Harry. Wyleciał we wtorek do Stanów Zjednoczonych, by dołączyć w kalifornijskim Montecito do swojej ciężarnej żony Meghan. W czasie pobytu w Londynie Harry izolował się w Frogmore Cottage w Windsorze, gdzie wcześniej mieszkał z Meghan. Harry po raz pierwszy spotkał się na pogrzebie księcia Filipa ze swoją rodziną od czasu słynnego wywiadu jakiego z żoną udzielił Oprah Winfrey.