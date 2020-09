Londyn: ochotnik zachorował podczas testu szczepionki. To może być koniec szansy na szybki lek na koronawirusa

Wstrzymano testy kliniczne eksperymentalnej szczepionki na koronawirusa po tym, jak u jednej z osób, która brała udział w badaniach wykryto „niewyjaśnioną chorobę". Chodzi o szczepionkę, nad którą pracują naukowcy z Oxfordu i firmy AstraZeneca.

U brytyjskiego wolontariusza wystąpiła, jak to określono, „poważna” reakcja, która mogła być spowodowana wstrzyknięciem szczepionki. Prawdopodobnie wymagało to hospitalizacji ochotnika. Sprawa jest bardzo ważna, bo prace prowadzone przez Uniwersytet Oksfordzki i AstraZeneca zostały nazwane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) największą nadzieją na szczepionkę na koronawirusa, która - jak zapowiadano - miała być wprowadzona do użytku w „pierwszych kilku miesiącach” 2021 roku.

Wspomniane prace są prowadzone w wielu krajach na różnych etapach. Testy kliniczne szczepionki wstrzymano na całym świecie.

Rzeczniczka koncernu AstraZeneca Michele Meixell wyjaśniała, że to standardowa procedura przerwania prac, aby sprawę zbadała niezależna komisja. Nie jest jasne, jaki był charakter reakcji ochotnika, ale osoba zaznajomiona ze sprawą powiedziała stronie internetowej Stat News, że oczekuje się, że osoba ta wyzdrowieje.