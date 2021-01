Londyn: Julian Assange nie zostanie wydany Amerykanom. Mógłby w Stanach targnąć się na życie.

Assange trafi z powrotem zostanie do więzienia Belmarsh - gdzie jest przetrzymywany - a pełny wniosek o zwolnienie za kaucją zostanie złożony w środę. Zdaniem jego obrońców jest szansa ułaskawienie go przez Donalda Trumpa. Nieformalne rozmowy o możliwości okazania łaski Assange’owi przez Trumpa trwają od pewnego czasu.

Assange w 2012 roku schronił się w ambasadzie Ekwadoru w Londyhnie, by uniknąć przesłuchania w Szwecji, gdzie oskarżono go o napaść na tle seksualnym. Z czasem ta sprawa upadła i po wydaleniu Assange’a z ambasady Ekwadoru w Londynie, stanął on w obliczu amerykańskich zarzutów związanych z ujawnieniem tajemnic wojskowych USA przez WikiLeaks.

Assange został oskarżony o współpracę z analitykiem wywiadu armii amerykańskiej Chelsea Manning, dzięki czemu uzyskał tajne dokumenty o działaniach wojennych w Afganistanie, raporty z wojny w Iraku i 250 tys. depesz Departamentu Stanu USA.

Podczas ubiegłorocznych przesłuchań ekstradycyjnych prawnicy Assange'a skupili się na zarzutach stawianych ich klientowi, że nie będzie miał sprawiedliwego procesu w USA. Sam Assange chwalił Trumpa podczas kampanii w 2016, gdy WikiLeaks opublikował maile, które nadszarpnęły kampanię prezydencką Hillary Clinton. Narzeczona Assange'a, Stella Moris, spędziła ostatnie miesiące na wysiłkach, by zainteresować Trumpa ułaskawieniem jej przyjaciela. "Błagam, sprowadź go do domu na Boże Narodzenie" - napisała na Twitterze niedawno do prezydenta USA.