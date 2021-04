Londyn: Harry ma przylecieć na Wyspy, by uczestniczyć w pogrzebie księcia Philipa. Czy ciężarna Meggan będzie mu towaryzszyć?

Książę Harry mógł zostać już poddany kwarantannie, aby wziąć udział w pogrzebie księcia Filipa, który odbędzie się w najbliższa sobotę.

Meghan Markle prawdopodobnie nie przyleci z USA na po-grzeb, bo jest w zaawansowanej ciąży. Książę i księżna Sussex stoją przed perspektywą co najmniej pięciu dni kwarantanny, jeśli by przylecieli do Wielkiej Brytanii na po-grzeb dziadka Harry'ego, chyba że otrzymają specjalne zwolnienie z tej procedury.

Ponieważ Meghan jest w ciąży z drugim dzieckiem, niektórzy komentatorzy twierdzą, że bardziej prawdopodobne jest to, że Harry wyruszy w podróż z Kalifornii, gdzie mieszkają, samotnie, aby oddać hołd księciu Filipowi.

Jego powrót do Wielkiej Brytanii byłby pierwszym, odkąd para udzieliła wywiadu, dzieląc się uwagami o swoich do-świadczeniach z życia na dworze, co wywołało gniew Pałacu Buckingham.

Angela Levin, królewska biografka, której książki zawiera-ją książkę o Harrym i która była krytyczna wobec wywiadu pary z Winfrey, wierzy, że książę przyleci na pogrzeb, ale jest mało prawdopodobne, aby Meghan dołączyła do niego z powodu jej ciąży.