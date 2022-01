Londyn: Głosowanie nad odwołaniem Borisa Johnsona z funkcji lidera torysów to kwestia czasu

Czarne chmury gromadzą się nad brytyjskim premierem. Wpadka w związku z udziałem w przyjęciu w ogrodach swojej siedziby, kiedy obowiązywały surowe restrykcje, ujrzała światło dzienne w czasie spadku poparcia dla ugrupowania Borisa Johnsona.

Wynosi ono zaledwie 28 proc. i stąd pojawiające się głosy, że pora na wewnątrzpartyjne głosowanie nad odwołaniem premiera z funkcji lidera Partii Konserwatywnej. Taki wniosek może zostać poddany pod głosowanie, jeśli wystąpi o to przynajmniej 15 proc. członków klubu. W przypadku odwołania Johnsona ze stanowiska lidera partii, przestanie on być też szefem rządu.

Ministrowie gabinetu zobowiązali się do poparcia Borisa Johnsona. Pytanie, jak długo? Lider szkockich torysów Douglas Ross i wielu jego kolegów wezwało premiera do ustąpienia. Jednak ministrowie gabinetu wezwali posłów do poczekania na wynik dochodzenia w sprawie rzekomego złamania obostrzeń na Downing Street 10.