Londyn: Elżbieta II skończyła żałobę, wraca do pracy, ale część jej obowiązków ma przejąć książę Karol

Brytyjska królowa wróciła właśnie do swoich oficjalnych zajęć po zakończeniu żałoby po śmierci swojego męża księcia Filipa. Elżbieta II przyjęła na audiencji (poprzez łącza internetowe) nowych ambasadorów Łotwy i Wybrzeża Kości Słoniowej.

Brytyjczycy nadal mają w pamięci widok królowej z pogrzebu jej męża, kiedy siedziała osobno podczas uroczystości pogrzebowych. Widać było, że jest jej bardzo ciężko. Z księciem Filipem byli razem od ponad siedmiu dekad. Pojawiły się nawet spekulacje, że z powodu utraty najbliższej osoby, Elżbieta II może zdecydować się na abdykację. Taka ewentualność, jak twierdzą osoby zbliżone do dworu królewskiego, nie jest jednak przez nią brana pod uwagę.

Bierze się za to pod uwagę coś innego, że jej syn, książę Karol mógłby został „quasi-królem”, przejmując od matki wiele oficjalnych obowiązków. Zdaniem Roberta Jobsona, znawcę monarszej kuchni, to książę Karol będzie składał „wizyty państwowe” w imieniu królowej, jednak nie ma wątpliwości, że królowa będzie nadal rządziła po śmierci jej ukochanego męża, księcia Filipa.

Jobson, który jest autorem książki „Prince Philip's Century”, twierdzi, że istnieje teraz pole do licznych zmian, sugerując, że 72-letni książę Karol zostanie „quasi-królem”. - Karol przyspieszyłby to w sposób, w jaki robił to już od pięciu lat, ale teraz naprawdę stał się patriarchą rodziny, bo książę Edynburga nie żyje - powiedział Jobson, który nazwał księcia Karola quasi-królem już w czasie uroczystości pogrzebowych męża królowej Elżbiety II.