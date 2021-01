Londyn: Czy Julian Assange zostanie wydany Amerykanom? Czy może liczyć na łaskę prezydenta USA

Brytyjska sędzina zdecyduje o losie twórcy portalu WikiLeaks. Julian Assange może zostać wydany władzom amerykańskim. On sam liczy na ułaskawienie przez Donalda Trumpa.

Brytyjska sędzia Vanessa Baraitser ma w poniedziałek orzec, czy założyciel portalu WikiLeaks Julian Assange może być wydany władzom USA, które oskarżają go o ujawnieniu tajemnic państwowych. W tle jest możliwość ułaskawienie Assange’a przez Donalda Trumpa, mówią brytyjskie źródła i dodają, że jeśli prezydent USA nie ułaskawi twórcy demaskatorskiego portalu, to proces ekstradycyjny będzie się przeciągał bez względu na to, co postanowi sędzia Baraitser. Nieformalne rozmowy o możliwości okazania łaski Assange’owi przez Trumpa trwają od pewnego czasu. Zdaniem obrońców Assange’a szanse na łaskę dla niego są duże. Assange przebywa obecnie w brytyjskim areszcie. W 2012 roku schronił się w ambasadzie Ekwadoru, by uniknąć przesłuchania w Szwecji, gdzie oskarżono go o napaść na tle seksualnym. Z czasem ta sprawa upadła i po wydaleniu Assange’a z ambasady Ekwadoru w Londynie, gdzie wcześniej uzyskał schronienie, stanął on w obliczu amerykańskich zarzutów związanych z ujawnieniem tajemnic wojskowych USA przez WikiLeaks.

Assange został oskarżony o współpracę z analitykiem wywiadu armii amerykańskiej Chelsea Manning, dzięki czemu uzyskał tajne dokumenty o działaniach wojennych w Afganistanie, raporty z wojny w Iraku i 250 tys. depesz Departamentu Stanu USA. Podczas ubiegłorocznych przesłuchań ekstradycyjnych prawnicy Assange'a skupili się na zarzutach stawianych ich klientowi, że nie będzie miał sprawiedliwego procesu w USA. Sam Assange chwalił Trumpa podczas kampanii w 2016, gdy WikiLeaks opublikował maile, które nadszarpnęły kampanię prezydencką Hillary Clinton. Narzeczona Assange'a, Stella Moris, spędziła ostatnie miesiące na wysiłkach, by zainteresować Trumpa ułaskawieniem jej przyjaciela. "Błagam, sprowadź go do domu na Boże Narodzenie" - napisała na Twitterze niedawno do prezydenta USA. Pracownicy portalu WikiLeaks odmawiają komentarzy w tej sprawie. Zwracają jedynie uwagę na atmosferę jaka zapanowała w ostatnich tygodniach po tym, jak Trump ułaskawił kilkanaście osób. Wśród nich byli między innymi Paul Manafort, były szef kampanii prezydenckiej Trumpa oraz Charles Kushner, biznesmen i ojciec zięcia prezydenta, Jareda Kushnera.

Mówi się jednak, że ułaskawienie Assange’a spotkałby się ze sprzeciwem ze strony otoczenia Donalda Trumpa. Sekretarz stanu Michael Pompeo - kiedy był dyrektorem CIA - opisał WikiLeaks jako wrogą siłę, która zagraża USA. O ile Assange nie zostanie ułaskawiony, proces ekstradycji może się ciągnąc miesiącami, bez względu na to, co sędzia Baraitser postanowi. Odwołania mogą trwać nawet do dwóch lat, dodają prawnicy Assange’a. Sprawa może w końcu trafić do Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii, a nawet Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

