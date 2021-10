Londyn: 95-letnia Elżbieta II nie przyjęła nagrody dla seniora roku. Dlaczego?

Brytyjska królowa „grzecznie, ale stanowczo”, odmówiła przyjęcia nagrody dla seniora roku. Powód? Monarchini uważa, że nie spełnia kryteriów, nie czuje się seniorką.

Kiedy kilka miesięcy temu Gyles Brandreth, przewodniczący kapituły przyznającej nagrodę Oldie of the Year, napisał do Edwarda Younga, prywatnego sekretarza Elżbiety II list z pytaniem, czy królowa przyjmie wyróżnienie. Otrzymał taką odpowiedź:

„Jej Wysokość wierzy, że mamy tyle lat, na ile się czujemy. W związku z czym Królowa nie uważa, by spełniała stosowne kryteria, aby przyjąć wyróżnienie i ma nadzieję, że znajdzie Pan bardziej godnego odbiorcę”.

Tegoroczne wyróżnienia otrzymali: Delia Smith, prowadząca telewizyjny program kulinarny, Bob Harris, prezenter muzyczny, Barry Humphries, aktor i pisarz, Margaret Seaman, autorka wykonanych z wełny modeli pałaców królewskich, Roger McGough, poeta i dramaturg, lekarze Saroj Datta i Mridul Kumar Datta oraz były piłkarz Geoff Hurst.

95-letnia Elżbieta II jest najdłużej urzędującą głową państwa na świecie, a także najdłużej panującym brytyjskim monarchą w historii. W przyszłym roku będzie obchodzić 70-lecie panowania. Cały czas jest młoda duchem, jednak, jak podały brytyjskie media, za namową lekarzy musiała odwołać podróż do Irlandii Północnej.