Londyn: 48 kandydatów z DumaPolska.org chce zostać polskimi radnymi w mieście. Jan Żyliński patronem akcji [Lista wszystkich kandydatów]

- Kampania Dumy Polskiej i majowe wybory to dopiero początek. Początek wielkiego planu jaki realizuję wspólnie z Polakami, którzy odpowiedzieli na moje wezwanie – podkreśla dobitnie książę Jan Żyliński. - Rozpoczynamy długi proces budowy ruchu obywatelskiego. Jego celem jest wzmocnienie pozycji polskiej społeczności na Wyspach, obrona interesów Polaków i innych obywateli Unii, których prawa są zagrożone w obliczu Brexitu. To zadanie, którego wagi nie sposób przecenić. Zamierzam je realizować do końca swojego życia! - dodaje.