Lokator domu horroru wiedział o gwałtach Fritzla

Spłodzona ze związku kazirodzczego Kerstin umiera. Zaledwie tydzień temu 19-latka odzyskała wolność. Jak twierdzą dziennikarze angielskiej gazety ? Mirror", dziewczyna cierpi na bardzo poważną chorobę nerki, ponadto jej system odpornościowy jest bardzo słaby.

Jest ona najstarszym dzieckiem z kazirodczego związku Josefa Fritzla i jego córki Elisabeth. Mężczyzna przez 24 lata więził i gwałcił kobietę, spłodził z nią siódemkę dzieci, z których jedno zaraz po narodzinach zmarło.

Zdaniem austriackich dziennikarzy Fritzl gwałcił córkę na oczach jej dzieci. Przez pierwsze dziesięć lat niewoli oprawca i jego ofiary przebywały bowiem tylko w jenym pomieszczeniu piwnicznym, z czasem Fritzl rozbudował to więzienie.

Choć śledczy niechętnie mówią o tym, co zeznają Fritzl, i jego ofiary, to do prasy przeciekają strzępki informacji. Elisabeth Fritzl miała zeznać, że jej matka Rosemarie rzeczywiście nic nie wiedziała o koszmarze, jaki odbywał się tyle lat w piwnicy jej domu.