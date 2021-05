Łódzkie. Wypadek na przejeździe kolejowym w Michałowie koło Kutna. Mężczyzna zabrany śmigłowcem LPR do szpitala

Do zdarzenia doszło około 8.40 na przejeździe kolejowym w miejscowości Michałów (gm. Kutno).

- Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 44-letni kierowca Mitsubishi wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg techniczny. Kierowca osobówki został ranny. Zabrano go Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Łodzi. 44-latek jechał sam. Na miejscu nie ma większych utrudnień w ruchu, to tzw. droga boczna - powiedziała nam podkom. Edyta Machnik, oficer prasowy KPP w Kutnie.