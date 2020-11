Łódzkie. Autostrada A1 w budowie. Zobacz, kiedy będą gotowe odcinki A1 w łódzkim i węzły koło Piotrkowa, gdzie są największe korki na A1

Plan Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest taki, aby do końca roku można było przejechać po betonie cały odcinek A1 w budowie od Tuszyna do granicy z województwem śląskim. Ruch odbywałby się po jednej nitce, ale jest ona na tyle szeroka, że możliwe byłoby wydzielenie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Jest szansa, że do końca roku będą gotowe betonowe pasy ruchu na całej długości budowanej autostrady A1 od Tuszyna do granicy z województwem śląskim. A niedługo później powinny się wreszcie rozładować korki przy węzłach koło Piotrkowa Trybunalskiego.

Na razie gotowych jest kilka odcinków betonowych, m.in. od Tuszyna do węzła Piotrków Zachód, częściowo na odcinku Kamieńsk – Radomsko i od Radomska do granicy z województwem śląskim. Ruch po dwóch pasach jest tam możliwy tylko w jednym kierunku.

Zaawansowane są prace przy układaniu betonowej nawierzchni na pozostałych odcinkach, ale czy do końca roku zostaną one ukończone, tak jak zapowiadała GDDKiA?