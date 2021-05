Łódzkie. 860 kolorowych balonów na 860 rocznicę konsekracji świątyni w Tumie! Minęło 860 lat od konsekracji świątyni w Tumie.

- Turyści przyjeżdżając do Tumu szukają śladów tych pazurów. Według jednej z legend, zostawił je sam diabeł Boruta, który był zakochany w miejscowej dziewczynie. Ta miała go poprosić, aby przynosił ciężkie kamienie na budowę karczmy. Dziewczyna go jednak oszukała, a on nie zdawał sobie sprawy, że buduje kościół. Gdy prawda wyszła na jaw chciał zniszczyć świątynię, ale mu się nie udało. Jednak to tylko jedna z legend. Słyszałem również, że to ślady grzesznika, który w ramach pokuty miał wydrążyć dziurę w kamieniu – dodaje ksiądz Nowak.