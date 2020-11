Łódź walczy ze smogiem. Po jaką broń sięga? Wymiana pieców to tylko część przedsięwzięcia

Innym założeniem jest częstsza kontrola palenisk. To narzuciła strona rządowa, ale władze Łodzi robią to od dawna we własnym zakresie. Onet podaje, że kontrole Ekopatrolu straży miejskiej w tym roku ruszyły we wrześniu i tylko do końca października przeprowadzono 253 interwencje, w których nałożono 83 mandaty.

Ekopatrol ma nie tylko wyszukiwać domy, w których w piecach palone są śmieci. Straż ma uprawnienia także do kontroli jakości paliwa grzewczego, a za wykorzystywanie nieprawidłowych produktów można dostać mandat wynoszący nawet 500 zł. Wykorzystywany do ogrzewania domów węgiel musi posiadać certyfikat jakości.

Onet zwraca uwagę także na to, że problem smogu nie bierze się tylko z pieca, ale generują go także samochody. Łódź stawia na transport zrównoważony, a w komunikacji miejskiej we wrześniu pojawiły się nowe ułatwienia. Na łódzkich drogach jest niemal dziewięć km buspasów oraz 12,5 km pasów autobusowo-tramwajowych. Plany są na utworzenie kolejnych pięciu km. Dodatkowo ma pojawić się ponad 200 punktów do ładowania aut elektrycznych, a komunikację miejską mają zasilić elektryczne autobusy.

Źródło: Onet