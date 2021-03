Lockdown zostanie przedłużony? Prof. Horban: Myślę, że obostrzenia będą trwały dłużej

W poniedziałek wieczorem w TOK FM prof. Andrzej Horban w radiu TOK FM był pytany o rządowe obostrzenia. Główny doradca premiera ds. COVID-19 wyjaśnił, że "jeżeli te obostrzenia zostały wprowadzone, to ich efekt będziemy wiedzieli w ciągu tygodnia, dwóch, czasami trzech tygodni". - Liczba zakażeń zacznie spadać, jeżeli zacznie spadać, to będziemy w dużo lepszej sytuacji, bo z każdym dniem będzie rosła liczba osób zaszczepionych - tłumaczył.

Zapytany o to, do kiedy mogą one obowiązywać, przyznał, że 9 kwietnia jest "bardzo umowny". - Myślę, że one będą obowiązywały dłużej - stwierdził. Z kolei na pytanie o wprowadzenie ewentualnego zakazu przemieszczania się, odpowiedział, że "byłaby to bardzo duża ostateczność, bo to jest mało wykonalne".

- Można wprowadzić zakaz, tylko to musi być realne. Ludzie muszą tego przestrzegać, więc może lepiej zacząć od prośby- przyznał. Prof. Horban apelował, żeby przestrzegać obostrzeń. - Maseczki, dystans, dezynfekcja. W tej kolejności. Przede wszystkim dystans - mówił i dodał, że część osób wciąż zachowuje się w "skrajnie nieodpowiedzialny sposób".