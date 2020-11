Lockdown już niemal pewny? Pracodawcy protestują i proponują własne rozwiązania

Liczba zakażeń koronaworusem przekroczyła dziś 27 tys., zbliżając nas tym samym do scenariusza całkowitego zamknięcia gospodarki.

Kiedy możliwy lockdown?

Premier Mateusz Morawiecki przekazał w środę, że od soboty wejdą w życie nowe obostrzenia, które trwać będą co najmniej do 29 listopada.

Przy okazji wyjaśnił, że jeżeli epidemia dotknie powyżej 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców na 7 dni w skali kraju to „włączamy ten ostry hamulec bezpieczeństwa”. Jeśli będzie w granicy 70-75 to wdrożone zostaną zasady narodowej kwarantanny, czyli również ograniczenia w przemieszczaniu. Jeżeli jednak liczba przypadków będzie mniejsza, powyżej 25 ale poniżej 50 na 100 tys. na 7 dni w skali kraju to jest możliwość powrotu do zasad stref czerwonych. Jeśli większa niż 10, a mniejsza niż 25 to powrotu do stref żółtych.