Lockdown do 9 kwietnia 2021. Nowe obostrzenia na Wielkanoc. Zamknięte m.in. salony fryzjerskie i żłobki

Dodał, że problemem jest także dostępność lekarzy, pielęgniarek, służb medycznych, które pracują bardzo ciężko, po 12 godzin na dobę przy pacjencie respiratorowym. - Ale po prostu nie jesteśmy w stanie więcej lekarzy i pielęgniarek dzisiaj mieć, poprosić o pomoc. Dobrą wiadomością jest fakt, że w wyniku zaszczepienia większości służby zdrowia nie dochodzi zasadniczo do ciężkich przypadków i bardzo rzadko dochodzi do sytuacji zakażeń w służbie zdrowia – mówił premier.

- Apeluję do opozycji: Jeśli nie chcecie współpracować z rządem - nie zaostrzajcie sytuacji – mówił premier. - Przypomnijmy sobie tylko, co proponowała opozycja w sytuacji służby zdrowia - komercjalizację. Czy służba prywatna, do której mam szacunek, ratuje zdrowie i życie pacjentów COVID-19? - pytał.

Obecny na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że trzecia fala przewyższy to z czym mieliśmy do czynienia na jesieni.

Pytany przez dziennikarzy premier Morawiecki czy urzędy i sądy także przejdą na pracę zdalną, dopowiedział, że na taką formę racy zostanie skierowana cała administracja publiczna zostanie skierowana na pracę zdalną. - Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Apeluję o to samo do przedsiębiorców prywatnych – mówił.

Lider PO Borys Budka stwierdził, że premier Morawiecki nie przygotował Polski na trzecią falę pandemii, bo „bił się o stołki, bo ma Ziobrę, Gowina z drugiej strony”. - Bo zajmowali się przez miesiące tylko tym, które spółki skarbu państwa mają do kogo należeć, bo zajmowali się obroną Obajtka, jak dzielić wpływy i stanowiska. Dzisiaj premier zamiast przeprosić kolejny raz atakuje. Tak, panie premierze, to jest pana koniec – mówił Budka.

Dodał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński wydał na Morawieckiego „polityczny wyrok, tylko odwleka jego wykonanie”. - To jest najgorsze, że w tym najtrudniejszym momencie pandemii gra pan zdrowiem i życiem Polaków. Niech pan przeprosi rodziny 50 tysięcy zmarłych na Covid – stwierdził.

- To my możemy do pana premiera apelować o zejście na ziemię, o zajęcie się sprawami najważniejszym – mówił z kolei lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przekonywał, że to nie opozycja „jest przeszkodą w walce z Covidem”. - To PR, „koronalans” pańskiego obozu politycznego. To stawianie wyborów ponad wszystko, to stawianie słupków poparcia, kierowanie się tylko i wyłącznie PR-em i propagandą, a nie prawdą – mówił szef ludowców.