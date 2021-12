Lockdown dla niezaszczepionych w Niemczech. Zapadła decyzja

W czwartek doszło do spotkania ustępującej kanclerz Angeli Merkel, kandydata na kanclerza Olafa Scholza z przedstawicielami rządów krajów związkowych. Tematem rozmów były działania, które należy podjąć w celu powstrzymania dramatycznego wzrostu nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech.

– Zrozumieliśmy, że sytuacja jest bardzo poważna i że chcemy podjąć dalsze środki oprócz tych już obowiązujących – powiedziała Angela Merekel.

Jak donosi „Die Welt”, podczas spotkania zapadła zgoda co to ograniczenia osobom niezaszczepiony dostępu do praktycznie wszystkiego poza sklepami spożywczymi i aptekami. Ma to być recepta na uniknięcie ogólnokrajowego lockdownu dla wszystkich.

W myśl nowych obostrzeń, wstęp do sklepów (innych niż spożywcze), muzeów, kin i restauracji będzie możliwy tylko dla osób które przyjęły szczepionkę przeciwko COVID-19 i ozdrowieńców.