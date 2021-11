Lockdown dla dwóch milionów osób. Obostrzenia rozszerzone na cały kraj

Austria odnotowuje rekordowe liczby zakażeń koronawirusem. Z tego powodu kanclerz Alexander Schallenberg zdecydował o wprowadzeniu lockdownu dla niezaszczepionych.

Wcześniej lockdown dla niezaszczepionych wprowadzono w Górnej Austrii i Salzburgu, obecnie rozszerzony został na cały kraj. Objęte zostaną nim dwa miliony osób, które nie są w pełni zaszczepione.

A w pełni zaszczepionych w Austrii jest zaledwie 65 proc. populacji, co jest jednym z najniższych wskaźników w Europie Zachodniej. Austriacki rząd kierowany przyznaje, że chce decyzja o wprowadzeniu lockdownu tylko dla niezaszczepionych jest podyktowana tym, że chce uniknąć nakładania dalszych ograniczeń na tych, którzy są w pełni zaszczepieni.

Austriacki minister zdrowia Wolfgang Mückstein powiedział, że lockdown nie obejmie osób do 12. roku życia. Niezaszczepione osoby powyżej 12. roku życia będą mogły opuścić domy tylko w określonych przypadkach - by iść do pracy lub w celu zakupu niezbędnych produktów. Początkowo lockdown potrwa 10 dni.