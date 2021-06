Locatelli powtórzył wyczyn Balotelliego. Włosi wygrali 10. mecz z rzędu

Dla Włochów była to powtórka z rozrywki, a Helweci niczym nie przypominali siebie z poprzedniego meczu. Już w 19.minucie piłka wylądowała w siatce, po tym jak Giorgio Chiellini odnalazł się w chaosie w polu karnym i z bliska pokonał bramkarza. Na powtórkach widać jednak było, że zagrał wcześniej piłkę ręką i gola nie uznano. Na domiar złego kapitan Italii doznał urazu mięśnia dwugłowego i pięć minut później został zastąpiony przez Francesco Acerbiego.

Włosi dali rywalom prawdziwą lekcję futbolu, mimo że ciut mniej byli przy piłce (48 proc.). Podopieczni Roberto Manciniego oddali więcej strzałów (13 - 6), przy czym Gianluigi Donnarumma tylko raz został zmuszony do interwencji. Płynność rozgrywania akcji, ruch bez piłki i żelazna defensywa Italii zachwyciła wszystkich oglądających i na ten moment wyglądają na najpoważniejszego faworyta turnieju, za wyjątkiem Francji.

Dla Włochów było to 10. zwycięstwo z rzędu - coś co udało im się wcześniej tylko raz. Ten wyczyn jest jednak o tyle imponujący, że wszystkie wygrane zakończyli z czystym kontem i zdobyli 31 bramek. Dla Szwajcarii była to dopiero druga porażka w ostatnich 15, spotkaniach, ale ich bilans na Euro wygląda coraz gorzej - na 15. meczów wygrali tylko 2.

Z sześcioma punktami na koncie Włosi prowadzą w tabeli grupy A i są pewni awansu do 1/8 finału. Walia zajmuje 2. miejsce z 2 punktami, 3. miejsce Szwajcaria z 1 punktem i ostatnią lokatę zajmują Turcy - bez punktów. Ostatnia kolejka grupy A zostanie rozegrana 20 czerwca. Włosi zagrają Walią, a Szwajcarzy z Turcją.