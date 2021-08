Liverpool wygrał z Burnley, świetna atmosfera na pełnym Anfield Road

"Nigdy nie będziesz sam" - śpiewają kibice Liverpoolu w refrenie swojego słynnego hymnu. W czasach pandemii koronawirusa wsparcie drugiego człowieka jest niezwykle ważne, słowa najważniejsze piosenki fanów The Reds są więc bardzo aktualne. Po prawie pół roku przerwy w sobotnie popołudnie Anfield Road znów zapełniło się po brzegi, a "You will never walk alone" wybrzmiało niezwykle głośno.