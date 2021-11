Liverpool: wybuch taksówki przed szpitalem, zginęła jedna osoba. To był atak terrorystyczny.

Niedzielny wybuch taksówki przed szpitalem kobiecym w Liverpoolu miał być atakiem terrorystyczny. Na szczęście udaremnił go bohaterski kierowca David Perry, który widząc u pasażera ładunek wybuchowy, zamknął go przedziale pasażerskim, sam wybiegł z auta i wtedy doszło do wybuchu. Niedoszły terrorysta zginął, kierowca doznał niegroźnych obrażeń.

Wiadomo już z relacji kierowcy taksówki, że początkowo pasażer zamówił kurs przed katedrę w Liverpoolu, gdzie odbywały się obchody Niedzieli Pamięci. Taksówka utknęła jednak w korku i pasażer kazał wówczas taksówkarzowi pojechać do pobliskiego szpitala. Kiedy kierowca zobaczył co się dzieje, zamknął niedoszłego zamachowca, wybiegł z auta, wtedy doszło do wybuchu.

Początkowo policja informowała, że bada wszystkie scenariusze, al kierowanie śledztwem przejęła grupa antyterrorystyczna. Wieczorem podano o aresztowaniu w związku z tą sprawą trzech mężczyzn w wieku 29, 26 i 21 lat na mocy ustawy o terroryzmie. Detektywi powiedzieli, że do zatrzymań doszło w dzielnicy Kensington.