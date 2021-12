Liverpool przegrywa z Leicester. Salah nie trafił karnego. Zwycięski Fabiański

Sześć dni temu The Reds wyeliminowali Lisy z EFL Cup w ćwierćfinale po konkursie "jedenastek". We wtorek zespół Brendana Rodgersa przystępował do meczu bez ośmiu zawodników m.in. bez Harvey'ego Barnesa, Jonny'ego Evansa czy Caglara Soyuncu. Na ratunek przyszedł jednak Ademola Lookman - Anglik strzelił zwycięskiego gola w 59.minucie meczu. Liverpool dominował przez całe spotkanie oddając 21 strzałów do 6 rywali i kontrolując posiadanie piłki (64 proc.), ale nawet rzut karny Mohameda Salaha nie chciał znaleźć drogi do bramki. Dla The Reds była to pierwsza porażka od 10 spotkań we wszystkich rozgrywkach, z których wygrali aż 9. Dla Leicester było to dopiero drugie zwycięstwo w ostatnich pięciu meczach. Strata Liverpoolu do Manchesteru City wynosi już sześć punktów.

We wtorek grali również Polacy. Łukaszowi Fabiańskiemu nie udało zachować się czystego konta, ale West Ham bez problemów ograł Watford 4:1. Drugi z Biało-Czerwonych, Jan Bednarek pomógł Southampton w zdobyciu punktu przeciwko Tottenhamowi. Święci prowadzili od 25. minuty po strzale Jamesa Warda-Prowse'a, ale od 39. minuty musieli grać w "10" po drugiej żółtej kartce Mohammeda Salisu. Z rzutu karnego wyrównał Harry Kane, ale podopieczni Antonio Conte nie wykorzystali przewagi w drugiej połowie i skończyło się 1:1.