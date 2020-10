Live z Jarkiem Kanią (blog i podcast "Ojcowska Strona Mocy") zapowiadający Forum Tato.Net: Tato ekranoodporny. 6 zasad cyfrowego ładu.

Bartłomiej Wróblewski kandydatem PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich? To inicjator wniosku do TK w sprawie zakazu aborcji eugenicznej

We wtorek mija termin zgłaszania kandydatów na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Według informacji mediów,kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na to stanowisko ma zostać Bartłomiej Wróblewski. Informacje o jego kandydaturze już budzą negatywne komentarze w opozycji, która wskazuje, że Wróblewski jest pomysłodawcą wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji eugenicznej.