Litwa: 1000 euro dla każdego migranta. Za to, że wróci do swojego kraju

Do tej pory Litwa oferowała migrantom zasiłek w wysokości 300 euro. Kwota ta stanowiła dodatek do biletów lotniczych.

W myśl nowej decyzji władz w Wilnie, kwota ta wzrośnie do 1000 euro. Jak podkreśliła litewska minister spraw zagranicznych Agne Bilotaite, którą cytuje serwis respublika-lt, roczny koszt utrzymania jednego migranta wynosi 11 tys. euro. Wskazując, że jest to znaczące obciążenie dla państwa, Bilotaite wyraziła nadzieję, że wyższy zasiłek skłoni większą liczbę migrantów do dobrowolnego powrotu do swoich ojczyzn.

Wiadomo, że zasiłki zostaną sfinansowane ze środków przyznanych Litwie z funduszy Komisji Europejskiej na zarządzanie kryzysem migracyjnym. Większe świadczenia mają obowiązywać od 22 stycznia przyszłego roku.

Z danych opublikowanych przez litewskie media wynika, że Departament Migracji jest już na ostatnim etapie rozpatrywania wniosków azylowych złożonych przez migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę litewsko-białoruską. Do tej pory na 3272 wniosków, ochronę międzynarodową przyznano zaledwie 54 osobom.