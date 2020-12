Lista 73 placówek, w których 27 grudnia ruszą szczepienia przeciwko koronawirusowi. Później będzie ich 509

Groźne powikłania po COVID-19. Coraz więcej pacjentów, którzy łagodnie przeszli infekcję trafia z nimi do lekarzy

Chociaż większość osób przechodzi zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 łagodnie lub nawet bezobjawowo, to niestety nie oznacza to że COVID-19 nie pozostawi w naszym organizmie śladów. Lekarze alarmują, że zgłasza się do nich coraz więcej pacjentów z groźnymi powikłaniami. Naukowcy są zgodni: nowy wirus, może mieć znacznie większy wpływ na nasze zdrowie niż się spodziewano. Hiszpańscy medycy naliczyli 200 objawów choroby!